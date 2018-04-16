أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الشركة العمامة للكهرباء، اليوم الاثنين، عن دخول الوحدة الرابعة بمحطة شمال بنغازي إلى العمل من جديد على الشبكة.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة، في تصريحات إعلامية إن انقطاع التيار الكهربائي وزيادة زمن طرح الأحمال على المنطقة الشرقية خلال هذه الأيام ناتج عن خروج الوحدة الرابعة عن الشبكة بسبب تجاوزها لعدد الساعات التشغيلية.

وأوضح خليفة أن هذا الخروج المفاجئ تزامن مع خروج الوحدة الخامسة للصيانة مما أدى إلى زيادة نسبة العجز في الشبكة نتج عنها زيادة في زمن طرح الأحمال على المنطقة الشرقية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة، أن العمل جار على صيانة الوحدة الرابعة للشبكة وكذلك على إجراء بعض الصيانات الطارئة على الوحدة الخامسة.

وأشار خليفة إلى أن سبب عدم حضور الشركة المصنعة لعمل العمرة على الأضرار الجسيمة هو لعدم توفر السيولة النقدية وخصوصا فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى عجز توفر قطع الغيار لمحطات التوليد.

وأكد أنه على الرغم من الصعوبات في هذه الصيانة الطارئة إلا أن أعمال الصيانة الطارئة للوحدة الخامسة مستمرة لتدخل للعمل وتغذي الشبكة العامة، مطمئنا كافة المواطنين عن قرب انخفاض الأزمة وخصوصا مع دخول فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة تقوم بالإشراف على صيانة الخط الهوائي 220 أجدابيا قمينس وتتابعه من صيانة أبراج وتغيير وصلات وأسلاك لهذا الخط المهم والذي سيساعد في نقل الطاقة الكهربائية من محطة الزويتينة بحيث يعمل على تغدية الشبكة وتعويض نقص الطاقة.

وأشار إلى أن فنيو الشركة العامة للكهرباء يعملون في ظروف طبيعة قاسية على تنفيذ مهامهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت غرفة تحكم 30 بنغازي بالشركة العامة للكهرباء أعلنت يوم أمس الأول الإحد عن إطفاء محطة بوعطني جهد 30/220 ك.ف بالكامل .