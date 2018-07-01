أخبار ليبيا 24

بعد مباراة ماراثونية استمرت لـ 120 دقيقة، اقتنص منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا حاليًا بعد فوز صعب على حساب الدنمارك بنتيجة 3-2 بضربات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

تقدم منتخب الدنمارك بهدف عن طريق مدافعه ماتياس يورجنسن في الدقيقة الأولى من بداية المباراة وردت كرواتيا بهدف لماريو ماندزوكيتش في الدقيقة الرابعة، وتألق الحارس كاسبر شمايكل وتصدى لضربة الجزاء في الدقيقة 114 من لوكا مودريتش.

وفي ضربات الترجيح، سجل لكرواتيا أندريه كراماريتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وأضاع ميلان باديلي وجوسيب بيفاريتش، بينما سجل للدنمارك سيمون كاير ومايكل كرون وأضاع كريستيان إريكسين ولاسه شوني ونيكولاي يورجينسين.

وصعد المنتخب الكرواتي ليضرب موعدًا مع روسيا في دور الثمانية بالمونديال بعد مباراة حافلة بالندية والأداء البدني والجوانب التكتيكية المميزة من المنتخبين.

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