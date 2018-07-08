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حجز منتخب كرواتيا بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم بعد فوزه على روسيا، اليوم السبت، بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات دور الثمانية من المونديال.

افتتح دينيس تشيرشيف للروس نتيجة المباراة في الدقيقة 31 من تسديدة رائعة ثم عدل أندريه كراماريتش الكفة في الدقيقة 39، ليضيف دوماجوي فيدا الهدف الثاني لكرواتيا، في الدقيقة 101، ثم أعاد ماريو فرنانديز النتيجة للتعادل، في الدقيقة 115.

وستواجه كرواتيا منافسها إنجلترا الأربعاء المقبل في نصف نهائي المونديال.

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