أخبار ليبيا 24

استشهد أمس الإثنين آمر الكتيبة 36صاعقة العميد عبد الحميد بوعقيلة الورفلي خلال المعارك التي يخوضها الجيش الليبي ضد ما يعرف بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة»، بمنطقة تمسكت قرب درنة، فجر اليوم الثلاثاء.

وكانت قوات الصاعقة المتواجدة في تمسكت قد صدت هجوما في المنطقة بعد مواجهات استمرت ساعات، نتج عنها وفاة الورفلي الذي كان يقود أفراد كتيبته أثناء الهجوم ، وأصيب جنديان اثنان.

الجدير بالذكر أن قوات الصاعقة، التي يقودها شخصيا آمرها اللواء ونيس بوخمادة، قد فرضت سيطرتها على وادي بولم ووادي جرم، وتتمركز في منطقة تمسكت التي كانت تحت سيطرة تنظيم «أنصار الشريعة» حيث تمكنوا من السيطرة على نصفها، كما تم تمشيط الأودية التي تقع جنوب غرب مدينة درنة.