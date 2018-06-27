أخبار ليبيا 24

نفذت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية عملية نوعية محكمة في مدينة درنة قام فيها أفرادها بانقاذ عائلة مختبئة في بيتها خوفا من الإرهابيين الذين منعوا هذه العائلة من الخروج .

وأسفرت العملية عن استشهاد أحد أفراد الكتيبة ومقتل عدد من الإرهابيين الذين كانوا يختبئون في بعض منازل العائلات المحاصرة في آخر أمتار متبقية من المدينة .

كما عثرت الكتيبة المقاتلة على مركبة آلية كانت معدة لتهريب أختام تنظيم الدولة الإرهابي (داعش) وكافة مستنداته وقوائم الاغتيالات والحسبة والحكم على الناس، بالإضافة لعبوات ناسفة حديثة الصنع وأدوات تفجير عن بعد ولواصق وكواتم لصوت .

وقامت الكتيبة بتسليم جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة للتحقيق في القضية والتأكد من كافة الأشخاص الذين تم اعتيالهم وتصفيتهم على يد الجماعات الإرهابية .

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