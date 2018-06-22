أخبار ليبيا 24-خاص

قال مسؤول مكتب الاعلام بكتيبة شهداء الزاوية المجحفلة، محمد الزوي، في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن الكتيبة فقدت أحد عشر شهيداً في معارك تحرير الهلال النفطي.

وبين أن الكتيبة فقدت كل من محمد عبد الحميد حمد العوامي، نبيل عبد الله عبد الوهاب بوشعالة، صدام سعد حامد الربيعى، صقر سعد بوشنيف الجازوى، أحمد محمد رجب الفائدى، سفيان امراجع العلوانى التاجورى، هيثم على مختار العجيلى، محمد سالم جمعة الكوافى، محمد رمضان عبد الله الكرغلى، خالد عوض عيسى الدرسى ويونس عبد الكريم الحسناوى.

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