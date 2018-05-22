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اشتعلت النيران في الباخرة “أوطو بانر” من بنما الراسية في ميناء إنشون في كوريا الجنوبية أثناء تحميلها للبضائع والسيارات حيث كانت وجهتها ميناء مصراتة.

وأوضح مصدر مطلع أنه تم إيقاف التحميل فور بداية الحريق في الباخرة، لافتا إلى أن الحمولة أثناء الحريق في الطابق رقم 11 كانت 200 سيارة.

وأضاف المصدر أن الحمولة كاملة في الطوابق الأخرى 2290 سيارة، وأن العدد الإجمالي الموجود في الباخرة أثناء الحريق 2490 سيارة، مؤكدًا أن الحمولة الفعلية للباخرة 5290 سيارة.

وذكر المصدر أن عدد السيارات الخاصة بليبيا غير معروف حتى هذه اللحظة موضحًا أن الباخرة تتوقف في عدة موانئ لدول أخرى قبل ميناء مصراتة لذلك فالعدد المحمل إلى ليبيا داخل الباخرة غير مؤكد.