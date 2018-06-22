أخبار ليبيا 24

أدخل فريقا الأهلي طرابلس والإتحاد كرة القدم الليبية في نفق مظلم بعد توقف غريب للقائهم في نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم والذي جمع على ملعب طرابلس الفريقين العريقين اللذان يعتبران قطبي الكرة الليبية.

وكان اللقاء قد انتهى في وقته الأصلي بالتعادل السلبي 0-0، فتم اللجوء للركلات الترجيحية.

وتغير مسار المباراة بشكل غريب عندما أنيس سالتو ركلة ترجيحية لصالح فريقه ألأهلي طرابلس فلامست سقف العارضة ونزلت على الأرض، فاحتسبها الحكم هدفًا قبل أن يلغيها بتوصية من مساعده، ثم توجه الحكم إلى سيارة البث الخاصة بقناة «ليبيا الرياضية» وشاهد إعادة للركلة من زوايا مختلفة، فتأكد من عبور الكرة خط المرمى، فعاد للملعب واحتسبها هدفًا لكن لاعبي الإتحاد لم يمتثلوا لقرار الحكم، ورفضوا اللعب وسط جدل دام لأكثر من ساعة.

وتوقف اللقاء بالاكتفاء بتسديد ركلتين لكل فريق، سجل للاتحاد صهيب بن سليمان ومحمد زعبية، وسجل للأهلي، عبد الرحمن العمامي وانيس سلتوا «2-2» .

وفي حالة نادرة في ملاعب الكرة غادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم الملعب، دون النتيجة النهائية للمباراة وفي انتظار قرار من لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم .

وكانت المباراة قد تأخرت عن موعدها الاصلي لاكثر من ساعة بعد مواجهات بين جماهير الفريقين خارج ارض الملعب .

من جهة أخرى ينتظر فريق الهلال المتأهل من لقاء الفريقين لتحديد بطل كأس ليبيا لكرة القدم الموسم الجاري .

44 المشاهدت الكلية , 44 مشاهدات اليوم