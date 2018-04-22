أخبار ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية أن ضربات سلاح الجو على معسكر القلعة جنوب بني وليد، أمس السبت، أدت إلى مقتل 16 من المنتمين لفلول مجالس شورى بنغازي واجدابيا وسرايا الدفاع.

وأضافت المصادر أن القصف تسبب في جرح 9 آخرين تم نقلهم لتلقي العلاج في مدينة مصراتة.

وكانت مقاتلات سلاح الجو الليبي قد شنت غارة جوية ضد تمركزات لمليشيات تابعة لفلول مجلسي شورى بنغازي واجدابيا الإرهابيين وبقايا مليشيا الجضران في معسكر 28 مايو بقلعة بني وليد، قرب السدادة شرق مدينة بني وليد، ما أسفر عن تدمير مخزنين للذخيرة، وتدمير حوالي 7 سيارات من جملة قرابة 50 سيارة.