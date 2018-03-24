أخبارليبيا24

استهدفت طائرات السلاح الجوي اليوم استيقاف للعصابات الإجرامية في منطقه تمسه وتمركزات تابعه للمعارضة التشادية في غابه النخيل شرق منطقه تربو في الجنوب الليبي.

وبحسب شعبة الإعلامي الحربي فإن القصف الجوي يأتي في إطار المهمة الموكلة لغرفة عمليات القوات الجوية في تأمين الجنوب الليبي وفرض القانون.

فيما نقلت مصادر عن شهود عيان أن القصف استهدف ،موقع تابع لتنظيم القاعدة بمنطقة أوباري جنوب ليبيا ,وهو منزلا بحي الشارب بالمدينة كان يقيم فيه عدداً من العناصر الإرهابية، مضيفا أن عنصرين قتلا، فيما فر آخرون ,وتركوا جثتين مقطوعة الرأس كما تبين الصور المنتشرة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،ولا يعلم إن كانت الرؤوس تطايرت نتيجة شده الانفجار أو أنه تم قطعها بقصد حتي لا يتمكن من معرفة هوياتهم قبل أن يرحلوا ومعهم بقيه الجثث .

وقال المصدر إن العناصر التي كانت تقيم بالمنزل هي ليبية بالإضافة لجزائري وكلهم على صلة بتنظيم القاعدة بالمغرب العربي التي يتزعمه مختار بلمختار.

ضربة سلاح الجو لم تكن هي الأولى في الجنوب الليبي حيث نفذ غارات مطلع مارس الحالي على أرتال لمسلحي المرتزقة بالقرب من منطقة مرزق حوالي 200 كم جنوب غرب سبها , و تمكن من تدمير عدد كبير من السيارات المسلحة بالرتل وقتل عدد من العناصر المسلحة.

عمليات فرض القانون في الجنوب الليبي تأتي بناء على أوامر صادرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر،, حيث أرسلت إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية تعزيزات وتجهيزات عسكرية ضخمة من بينها مقاتلات سلاح الجو وذلك لمساندة وحدات القوات المسلحة في إعادة استتباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي.