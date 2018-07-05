أخبار ليبيا 24

أعدمت الأربعاء 45 كيلو جرام من مخدر الحشيش في مقر قسم النجدة بنغازي بحضور النيابة العامة ورئيس وحدة تحقيق مكافحة المخدرات ورئيس قسم النجدة.

وكان أفراد التحري والضبط بقسم النجدة التابعة لمديرية أمن بنغازي قد ألقوا في أواخر يونيو الماضي القبض على عصابة أثناء قيامها بتهريب الكمية المعدمة عبر البحر.

وقال مدير المكتب الإعلامي بقسم النجدة إسماعيل الرملي إن معلومة وردت من أحد المواطنين بوجود كمية كبيرة من المخدرات نوع (حشيش) كان عدد من تجار الممنوعات يعملون على تهريبها عن طريق البحر .

وأوضح الرملي أنه تم تكليف مجموعة التحري والقبض من قسم النجدة وتم ضبط الكمية التي بلغ وزنها 45 كيلو جرام من الحشيش وذلك تحت إشراف النيابة العامة.

وأشار إلى أنه سوف يتم نشر كامل تفصيل القضية فور توفرها في وقت لاحق.

30 المشاهدت الكلية , 30 مشاهدات اليوم