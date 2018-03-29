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سقط عدد من القتلى والجرحى اليوم الخميس إثر تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف البوابة الواقعة في مدخل مدينة أجدابيا الشرقي.

وقال آمر غرفة عمليات آجدابيا العميد فوزي المنصوري إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف البوابة أسفر عن سقوط 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين إصاباتهم متفاوتة.

وأوضح المنصوري أن أغلب القتلى من العسكريين والشرطة مشيرًا إلى أن نوع السيارة التي نفذت العملية “جيب” يقودها شخص انتحاري.

وفي ذات السياق، أكد مدير مستشفى الشهيد امحمد المقريف في المدينة عبد الفتاح القزيري مقتل 5 أشخاص وجرح 5 آخرين بينهم مدني واحد.

يشار إلى أن هذا الهجوم الخامس الذى يُشن على بوابات تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية خلال نحو خمسة أشهر، حيث أدى آخر هجوم نفذه انتحاري على بوابة الستين جنوب مدينة أجدابيا منذ ثلاثة أسابيع إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجراح بينهم مهاجران غير شرعيان، وأعلن تنظيم الدولة داعش عقب الهجوم مسؤوليته عن الحادثة.