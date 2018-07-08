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قُتل آمر سرية الإسناد التابعة للأمن المركزي بوسليم محمد المشاي الملقب ” أبوعزة ” مساء السبت عقب اشتباكات مع الأمن المركزي نفسه بقيادة عبد الغني الككلي “غنيوة” في العاصمة طرابلس.

وكان “أبوعزة” قد نقل لمستشفى بوسليم بعد إصابته بنزيف في الدماغ حيث فارق الحياة هناك.

وأوضحت مصادر من العاصمة طرابلس إن السبب في الاشتباكات هو محاولة مليشيات غنيوة إخلاء مقر شركة ريبسول الذي تحتله سرية الإسناد.

وقتل مع المشاي الذي كان يعتبر الذراع الأيمن السابق لغنيوة كل من شقيقه وصهره.

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