أخبار ليبيا 24

أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء في كلمة متلفزة له عن اقتراب إعلان تحرير مدينة درنة ، مؤكدا قرب إعلان تحرير ليبيا من آخر معقل للإرهاب .

وأهاب القائد العام للجيش بالعائلات بضرورة تسليم أبنائهم المتورطين حالاً لمحاكمتهم محاكمة عادلة، موجهاً التحية للضباط والجنود الذين يحاربون من أجل الوطن، وطمأن المشير حفتر أهالي درنة بأن من هو قادم إليهم هم ضباط الجيش النظاميون الذين يعرفون واجباتهم، داعياً إياهم أن يكونوا لهم سنداً وعوناً.

وشدد المشير حفتر على أن القوات المسلحة تمر بمرحلة مفصلية حاسمة في حربها ضد الإرهاب “منذ أن دقت ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة التي لطالما انتظر الشعب إنقاذها من الإرهابيين بعد رفض كل المساعي السلمية لتجنب المواجهة المسلحة والإصرار على فصل درنة عن جسد الوطن الواحد”.

وتابع قائلاً :” ستعود درنة بإذن الله جسداً وروحاً إلى حضن الوطن الواحد، لم يترك لنا الإرهاب خياراً إلا المواجهة والقتال فليس لكم في القتال يا جنودنا خيار كما عهدناكم إلا النصر .. فبالنصر تصنعون المجد و السلام و تحفظون سيادة الدولة و هيبتها و تبعثون الأمل في نفوس شعبكم الذي يرى فيكم طوق النجاة مما ألم به”.

ودعا قواته إلى حماية أهل درنة المدنيين” أهل درنة مدنيون مسالمون وهم أهلكم إلا من انحاز منهم إلى نصرة الباطل وحمل السلاح تحت راية الإرهاب لذلك احرصوا على حماية أهلكم وتجنب إلحاق أي ضرر بهم أو بممتلكاتهم أو بأي مرفق من مرافق المدينة إلا حيث يختبيء الإرهابيون ويتحصنون”.

وشدد عليهم في الحذر من الخديعة قائلاً “ لا تهنوا في وجه العدو واحذروا الكمائن والخديعة في الحرب وعاملوا بالحسنى كل من يعلن تسليم نفسه لكم أو يقع أسيراً في أيديكم وصوبوا بنادقكم وفوهات مدافعكم نحو زمر الإرهاب دون سواهم حتى يكتب الله لكم النصر وما النصر إلا من عند الله”.