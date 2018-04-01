أخبار ليبيا24- خاص

الكاميرا أداة لالتقاط وتوثيق الأحداث اليومية وحفظ الصور التذكارية للزيارات والجولات في المعالم السياحية أو الأحداث السياسية والأمنية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

بعض المصورين الهواة والمحترفين لايتحركون إلا والكاميرا برفقتهم لتوثيق كافة مايمرون به من الأحداث المختلفة المميزة التي تستحق أن توثق.

مصور من طرابلس يحمل كاميرته للدخول إلى أحد فنادق العاصمة، ويقول “حملتها معي خوفًا من تركها في السيارة خشية أن تتم سرقتها، أدخلتها على جهاز التفتيش، ونظر إلي عنصر الأمن وقال لي: لديك كاميرا يجب أن تسلمها لنا وسنعطيك “إيصال أمانة”.

يتابع المصور: “تفاديت النقاش، وأبديت رغبتي في تسليمها لأني في الأساس لا أريد أن أنزلها معي لأني لم أكن أنوي التصوير أو التقاط الصور، لكن لخوفي من سرقتها كانت هي السبب”.

ويواصل حديثه متعجبًا: “سلمت لهم الكاميرا، واستلمت منهم الإيصال وما أن اطلعت عليه حتى تفاجأت بعبارة “بطاقة حمل سلاح” هل يُعقل أن يتساوى من يحمل الكاميرا بمن يحمل السلاح”.

ويختم المصور حديثه :” المشكلة أنه لا توجد منظمة تحمي المصورين من هذه المعاملات والإجراءات المرفوضة”.