أخبار ليبيا 24-خاص

رصد مراسلنا في منطقة الواحات نفوق ناقة بعد غرقها في حفرة لاستخراج النفط قرب أجخرة تابعة لامتياز شركة الواحة للنفط.

وقال المراسل أن المنطقة التي غرقت فيها الناقة تعرف منذ مئات السنين بمرعى الإبل.

من جانبه حمل الراعي عمر العرم الشركة مسؤولية الحادثة لأنها قامت بالحفر دون وضع علامات توضيحية ودون إقامة سد يمنع دخول الحيوانات إليه ما تسبب بغرق الناقة.

وأكد العرم أنها المرة العاشرة التي تتسبب بها الشركات النفطية القريبة بموت المواشي في المراعي الصحراوية بسبب ما قال إنها إهمالها.

فيما عبر رئيس اللجنة متابعة أضرار البيئة ببلدية أجخرة سليمان كاريس عن استنكاره لما وصلت إليه الشركات النفطية من “الاستهتار في وضع المواد الكيميائية وحفر الآبار بطريقة عشوائية دون تنظيم ودون اللجوء إلى طرق حديثة تحمي مواطني تلك المناطق التي تعتمد على تربية الإبل والمواشي.