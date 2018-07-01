أخبار ليبيا 24

انضمت إسبانيا إلى كبار المنتخبات المغادرة لمونديال روسيا، اليوم الأحد، بعد أن خسرت بفارق ركلات الترجيح أمام البلد المضيف روسيا في موسكو.

وتقدم الماتدور الإسباني في الدقيقة 12 عبر المدافع الروسي سيرجي ايغناشيفيتش بالخطأ في مرماه، قبل أن يتمكن ارتيم دزيوبا من تعديل النتيجة للدب الروسي في الدقيقة 41 عبر ضربة جزاء.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بذات النتيجة، والتي انتهت لصالح الروس بأربع ركلات مقابل ثلاث للمنتخب الإسباني.

وبذلك انضمت إسبانيا إلى حامل اللقب منتخب ألمانيا ووصيف النسخة السابقة منتخب الأرجنتين اللذان خرجا من دور المجموعات ودور الـ16 على التوالي.

وستواجه روسيا التي وصلت إلى دور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها الجمعة المقبل كرواتيا التي أقصت الليلة منتخب الدنمارك.

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