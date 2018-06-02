أخبار ليبيا 24 – خاص

وعاد رمضان، يحمل معه البهجة والفرحة، والمغفرة والتوبة لمن صام وأعلن الغفران، وتزينت شوارع الصائمين وابتهجت قلوبهم لحلول شهر الرحمة والاحسان، وتسابق الخيرين لإعداد موائد الرحمن التي تجمع عابري السبيل والمحتاجين، إحياءً لعادات كان قد اعترف بها المسلمين منذ مئات السنين.

وكذلك بنغازي تزينت بحلول شهر رمضان، حيث بدأت حملات من نشطاء لإعداد سلات رمضانية لمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود بدعم من المتبرعين، واقيمت بعض موائد الرحمن لاستقال روداها.

أغلب سكان المدينة لاحظوا تناقص عدد هذه الموائد في مختلف أحياء بنغازي التي لم تتجاوز الـ 4 موائد، بعد أن كانت تجاوز الـ15 مائدة خلال السنوات الماضية.

العديد من المواطنين يعزون سبب قلة الموائد إلى نقص السيولة وسوء الوضع المعيشي للمواطن، وآخرين يرجعون ذلك إلى تهجير بعض القائمين عليها في سابق الزمن نتيجة التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

ولكن تناقص هذه الموائد ليس وحده ما أثار التغير خلال الشهر الكريم في العصية كما يرغبها سكانها، بل عزوف باعة الحلويات الشعبية التي تنتشر غالبًا خلال هذا الشهر عن صنع تلك الحلويات أزعج الكثيرون ممن اعتادوا عليهم منذ زمن.

تلك الأجيال التي اعتادت أن تبتاع تلك الحلويات وترى شوارع مدينتهم تزخم بموائد الرحمن التي لا يقصدها غالبًا إلا أولئك المتغربين عن بلدانهم أو عابري السبيل، باتت تستغرب وجود ظاهرة جديدة تؤكد خطورتها على المجتمع الليبي، وهي ارتياد النساء لإحدى الموائد في حي سكني.

“أخبار ليبيا 24” رصدت الموائد المقامة في بنغازي ولاحظت ارتياد النساء بعدد كبير على أحدها، ولاحظت بعضهن يأتين رفقة أطفالهن لأخذ الطعام المقدم والذهاب إلى المنزل، فيما تتواجد بعضهم على المائدة لإكمال وجبة الإفطار، المشهد الذي يعتبر غريب على سكان بنغازي.

يقول أحد المتبرعين، إن خلال السنوات الماضية كانت تُعد سلات رمضانية من أهل الخير تقدم للعائلات المحتاجة وتوصل إلى منازلهم حتى لا يكون الشهر الكريم ثقيلا عليهم وعلى أطفالهم، مؤكدا عدم حاجة هذه العائلات إلى الذهاب لموائد الإفطار المعدة في المنطقة بما أن احتياجاتهم تصلهم.

مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24” لم يتمكن من الحديث مع النساء اللواتي تواجدن في خيمة مائدة الإفطار، ولكن قد يُرجح أن بعضهن نساء نازحات من أحياء تعرضهن لاشتباكات وتضررن منازلهن، وأخريات غادرن فور اخذ ما يسد فطورهن وأطفالهن.

ولوحظ أن أغلب النساء اللواتي تواجدن في خيمة الإفطار يرتدين غطاء الوجه “خمار” الأمر الذي يصعب تمييز هويتهن، أهن من اللواتي لا يسدهن ما تقدمه لهن جهات الدولة المختصة بصرف رواتب لمن لا يملك قوت يومه، أو أن الدولة في سبات تام عن بعض الرعية التي ليس لديها ما يسد جوعها.

ولم تُعلن أي جهة تابعة للدولة، تقديمها أي معونات للأسر النازحة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود، خلال شهر رمضان المبارك ولكن ترك العبء على بعض الخيرين من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء ما تيسر لهم على أسر مسجله لديهم في نطاق معرفتهم، وترك الفقراء الذين يتعفف الفرد منهم ولا يبين حاجته.

المعارك التي شهدتها مدينة بنغازي ودارت داخلها منذ العام 2011 حصدت العديد من شبابها، الذين تركوا مزيدا من الأرامل والثكالى والأيتام الذين ضاق بهم الحال في ظل هذه الأوضاع المعيشية وتركوا دون أن يجدوا من يسد حاجاتهم الأساسية في ظل هذه الغلاء التي تعيشه البلاد، الذي ربما يكون سببا في تواجد العديد النساء والأطفال في موائد الرحمن.