أخبار ليبيا 24

تمكنت قوات الجيش الليبي من ضبط 4 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة تخص مليشيات مجلس شورى درنة بعد عملية التفاف ناجحة قرب درنة.

وبحسب مصادر صحفية فقد تمكنت قوات تابعة للجيش والمرابطة على محاور القتال بالقرب من مدينة درنة من ضبط 4 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة بعد التفافها على مواقع تابعة لمجلس شورى درنة الإرهابي.

وقالت المصادر صحفية أن 3 من تلك السيارات مسلحة، بينها سيارتان تحملان مدافع بأعيرة مختلفة.

وكانت مصادر قد أشارت لأخبار ليبيا 24 أن قوات الجيش الليبي المرابطة عند ” وادي عرقوب الضبع ” غربي مدينة درنة صدت مساء الاثنين الماضي تقدما لعناصر راجلة من تنظيم أنصار الشريعة حاولت التقدم باتجاه نقطه تابعه للجيش والتي مهامها مراقبة ” الوادي ” .

وأوضحت المصادر أن الاشتباك جاء بعد تفطن أفراد الجيش بقدوم تلك العناصر وتم التعامل معها بشكل مباشر، مؤكدة وجود إصابات في صفوف المجموعة المهاجمة لوجود آثار الدماء في مكان الاشتباكات.

وأعلن رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري، قبل أيام البدء في العملية العسكرية لمدينة درنة.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد أمر بإنهاء مهلة العناصر والجماعات الإرهابية داخل مدينة درنة والبدء في اتخاذ كافة التجهيزات العسكرية للدخول لتحرير المدينة.