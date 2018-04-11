أخبار ليبيا 24

وصف وزير الداخلية المعتمد من قبل مجلس النواب المستشار إبراهيم بوشناف قانون الشرطة الجديد بأنه ” قانون حديث ومتطور ويعالج مجمل القصور في التشريعات السابقة حيال عمل رجال الشرطة”.

وأوضح المستشار بوشناف أن القانون يتكون من 46 مادة بها 12 بابا تعالج كل ما يتعلق برجال الشرطة وبوضعهم وتعيينهم ونقلهم.

مؤكداً أن القانون الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب ” يحصّن رجال الشرطة خلال عملهم المناط بهم، ما يمكنهم من أدائه على أكمل وجه “.

ولفت إلى أنه قد شرع في التواصل مع المجلس للإسراع في تعميم قانون الشرطة الجديد.

وكشف وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة عن قيامه بفتح قناة تواصل مع مجلس النواب وذلك لتسريع عملية تعميم قانون تنظيم قوة الشرطة الذي صوت عليه المجلس في الثامن من نوفمبر الماضي وأقره.

وقال بوشناف، الذي نال ثقته من مجلس النواب أمس الثلاثاء وزيرا للداخلية بالحكومة المؤقتة، إنه “شرع في الاتصال بمجلس النواب من خلال لجنة الداخلية، والإدارة القانونية بديوان المجلس، ليتم تعميم قانون الشرطة الذي تم إقراره في جلسة 08 نوفمبر 2017 ميلادي”.

وكان مجلس النواب قد منح في جلسته الرسمية الثلاثاء، الثقة لعدد من الوزراء المقترحين من قبل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني وهم إبراهيم خليفة بوشناف الشيخي وزيراً للداخلية، فوزي عبد الرحيم بومريز الزوي وزيراً للتعليم، ومحمود نوري الفيتوري وزيراً للعدل .