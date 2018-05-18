أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي مقدم أشرف الفايدي عن ضبط أكثر من 3000 لتر من الخمور المعدة للبيع في أحد الأوكار في منطقة الماجوري.

وأوضح الفايدي أن هذه العملية جاءت في إطار عمل وحـــدة التحـــريات العـــامة بمديرية أمن بنغازي وبالتعاون مع تحـــريات قســم النجـــدة .

وأضاف رئيس وحدة التحريات العامة أنه تم ضبط أكثر من (150) جالوني إي مايعادل (3000) لتر معدة للبيع وضبط الشخص القائم ببيع الخمور.

وقال الفايدي إن عملية المداهمة كانت فجر اليوم الأول من شهر رمضان، مضيفاً أن معلومة وردت إلى أعضاء التحريات عن وجود جالونات سعة 20 لتر من الخمور صنع محلي جاهزة للبيع في أحد أكبر أوكار بيع المخدرات بمنطقة الماجوري خلف العيادة المجمعة في مدينة بنغازي.

وأكد أن عملية المداهمة تمت عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، مشيراً إلى أن النيابة العامة التي أصدرت تعليماتها بالقبض على كل ما يشكل جريمة .