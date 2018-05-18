أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي المقدم أشرف الفايدي عن ضبط أكثر من 150 جالون من الخمور المعدة للبيع وذلك خلال مداهمة أحد الأوكار بمنطقة الماجوري خلف العيادة المجمعة في مدينة بنغازي في فجر أول أيام شهر رمضان.

وأوضح الفايدي أنهم تمكنوا من القبض على الشخص المسؤول عن البيع بناء على معلومة وردت إلى أعضاء التحريات عن وجود 150جالون سعة 20 لتر ( ما يعادل 3000 لتر) من الخمور محلية الصنع وجاهزة للبيع في المكان المحدد.

وتابع أن عملية المداهمة تمت عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، مشيراً إلى أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها بالقبض على كل ما يشكل جريمة .

وشدد على أن العملية جاءت في إطار عمل وحـــدة التحـــريات العـــامة بمديرية أمن بنغازي وبالتعاون مع تحـــريات قســم النجـــدة .