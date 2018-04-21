أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق منار سوسة فوزًا على فريق البروق من الأبرق بهدف دون مقابل ضمن مجموعة الغموض التي ضمت فرق الطيران والمنار والبروق والهوارية التي تتنافس لنيل ورقة الترشح لمسابقة الدرجة الأولى.

سجل هدف المباراة التي أقيمت أمس الجمعة الوحيد لاعب منار سوسة ونيس مسعود عند الدقيقة الخامسة عشر من الشوط الأول ليتحصل على 3 نقاط ويصبح رصيده 6 نقاط.

أدار المباراة الحكم محمد يونس وساعده كل من إسماعيل الشيخي وفتحي الجيلاني وحكم رابع علي الجارح والمراقب فايز الجروشي.

وفي نفس التوقيت وفي ملعب البيضاء فاز الطيران على الهوارية بهدفين مقابل هدف ليضع الطيران أثمن 3 نقاط ويرفع رصيده إلى 7 نقاط ويعلن ترشحه لمسابقة الدرجة الأولى تاركا المنار في ملعب طبرق برصيد 6 نقاط رغم فوزه على البروق.