أخبار ليبيا24- خاص

تعادل فريق نجوم إجدابيا وضيفة رفيق 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب شهداء بنينا أمس الاثنين في افتتاح منافسات دوري تفادي الهبوط للدوري الممتاز الليبي لكرة القدم.

ومن جهته نجح فريق الترسانة في تحقيق فوز ثمين على نظيره النجمة بنتيجة 2-0 على أرضية ملعب طرابلس الدولي .

وبهذه النتائج تصدر فريق الترسانة فرق تفادي الهبوط برصيد 3 نقاط فيما حل نجوم إجدابيا ورفيق في الترتيب الثاني بنقطة وحيدة وجاء النجمة أخيراً من دون نقاط.

هذا وسيبقى فريقين في الدوري الممتاز من الفرق الأربعة المتنافسة ويهبط فريقين للدرجة الأولى.