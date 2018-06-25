أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، إن سبب عودة طرح الأحمال يعود إلى فقدان 500 ميغاوات؛ بسبب الحريق الذي نشب وحدة التوليد الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية في 13 يونيو الماضي.

وأضاف ساسي في مؤتمر صحفي أمس الأحد، أن من أسباب طرح الأحمال أيضا توقف العمل بمحطة كهرباء أوباري حيث كانت الشركة تعول على دخول المحطة على الشبكة العامة هذا الصيف بقدرة 650 ميغاوات، إلا أن خطف المهندسين الأتراك حال دون ذلك .

وأوضح أن الشركة تواصلت مع الشركات المصنعة لمحطة الخمس لإرسال أحد الخبراء؛ للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن الحريق، مؤكدا أنهم في انتظار عرض الشركة بعد أن قيّم الخبير حجم الضرر واقترح حلولا لمعالجته .

وكشف المدير التنفيذي للشركة أن الشركة استطاعت إدخال قرابة 1000 ميغاوات بالمقارنة بالسنة الماضية؛ بسبب أعمال الصيانة التي قامت بها، مشيرا إلى أن قيمة الأضرار التي لحقت بالشركة العامة للكهرباء جراء الاعتداءات على مواردها بلغت مليارا و500 مليون دينار .

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