أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الجهاد فوزا على فريق نجوم الصابرية في نهائي ليبيا لكرة المصغرة بأربعة أهداف دون مقابل والذي استضافتها مدينة مصراتة .

وسجل أهداف فريق الجهاد هدفان ليوسف الشاوش وهدف لكل من هشام عاشور وجلال سويب.

وتحصل لاعب الجهاد يوسف الوشاش على جائزة أفضل لاعب في المباراة .

وأدار اللقاء الحكام عبدالرحيم مفتاح ويوسف بشير ومصطفى الحداد وبسام اعنيبة وراقب اللقاء نجيب خليفة .

وحضر حفل الختام والتتويج الذي أقيم بملعب السويحلي رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة ورئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة وبحضور رؤساء لجنتي المسابقات العامة ولجنة التحكيم العامة .