أخبار ليبيا24- خاص

أصدر الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي قراراً أكد من خلاله تتويج فريق الآمال لكرة القدم في نادي النصر ببطولة بنغازي.

وجاء هذا القرار بعد فترة من ختام البطولة حيث طالب فريقا الأهلي بنغازي والنصر بحقهم في التتويج بعد تساوي الفريقين في النقاط.

واستند الاتحاد الفرعي في قراره على أنه بعد تساوي الفريقين في النقاط تم العودة إلى اللائحة العامة للمسابقات في المادة 17 التي تقوم عند التساوي في النقاط يتم الرجوع إلى المباراة الفاصلة بين الفريقين والتي انتهت لمصلحة النصر.

وبعد هذه الإشكالية تقدم رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في مدينة بنغازي محمد الزلاوي وأعضاء من الاتحاد باستقالتهم مما حذا الاتحاد العام بتكليف عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي يونس الكزة بتسيير الاتحاد الفرعي بنغازي .