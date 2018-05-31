أخبار ليبيا 24- خاص

أعلن آمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة اللواء سالم الرفادي عن افتتاح الطريق في منطقة كرسة أمام المواطنين والعائلات فقط .

وأوضح الرفادي أن افتتاح الطريق في هذا الوقت جاء بناء على تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة .

وذكر أن افتتاح الطريق سيكون من الساعة العاشرة صباح حتى الساعة الخامسة مساء، وسيسمح للعائلات الخروج لقضاء حوائجهم وشراء الأمتعة والبضائع من المناطق المجاورة لدرنة .

من جهته، كشف رئيس غرفة الطوارئ في وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم اليتيمي أن كمية من مشغلات غسيل الكلى ومستلزمات طبية دخلت أمس الأربعاء إلى مدينة درنة بعد انقطاع دام لأسبوعين بسبب الأحداث التي تشهدها المدينة.

وأضاف التنميمي أن دخول المشغلا تم بعد الحصول على الإذن من جانب آمر مجموعة عمليات عمر المختار اللواء سالم الرفادي بالتنسيق مع فروع الهلال الأحمر الليبي شحات ودرنة.

وأوضح أن دخول مستلزمات غسيل الكلى سوف يُساهم في تحسين الأوضاع الصحية وتخفيف العبء على المرضى من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على الخدمة الطبية.

وأفاد أنه جاري العمل والتنسيق على دخول الأكسجين الطبي المتواجد في منطقة الفتائح شرق درنة بعد تأمين دخوله من قبل القوات المسلحة، لافتا إلى أن عملية إدخاله ستكون مقننة وفق الاحتياج الفعلي والمعطيات المقدمة من مستشفى الوحدة درنة بعد التأكد من ضمان وصولها إلى مستحقيها.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض معارك حاسمة وتحرز تقدمًا كبيرًا في المدينة على الجماعات الإرهابية التي تتمركز في مدينة درنة منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي جانب آخر، تمكن الفنيين التابعين لشركة الكهرباء من إصلاح الكوابل والأعمدة التي تضررت نتيجة الاشتباكات بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية في المدخل الغربي من المدينة .

واستطاع فريق الفنيين من الكهرباء من دخول المنطقة تحت حماية رجال القوات المسلحة، وبعد وقف إطلاق النار بشكل عام منذ صباح الأربعاء في المحور الغربي من المدينة وذلك لإعطاء الفنيين الوقت الكافي لإصلاح الإضرار التي لحقت بأسلاك الكهرباء.

وعاد التيار الكهربائي للمدينة أمس الكهرباء بعد انقطاعه حوالي الساعة الثالثة قبل فجر الثلاثاء نتيجه حدة الاشتباكات التي شهدتها المدينة تلك الليلة.