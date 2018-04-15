أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق كرة السلة بنادي النصر فوزاً مثيراً على نظيره الأهلي طرابلس في قمة مباريات المرحلة الأولى لنهايات البطولة الليبية للعبة.

وجاء فوز النصر بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 62-63 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت بمجمع سليمان الضراط في إطار الجولة الأخيرة للمحلة الأولي .

الربع الأول جاء سريعاً وانتهي لصالح الاهلي طرابلس بنتيجة 18-12، إلا أن النصر تدارك النتيجة ليعود في الربع الثاني ليحقق الافضلية بنتيجة 15-13 وعادو انهى الربع الثالث لصالحة 15-13 وجاء الربع الاخير قمة في الاثارة وانهى الاهلي طرابلس الربع الرابع لمصلحته بنتيجة 19-18.

وكانت المباراة تسير لمصلحة الأهلي طرابلس إلا أن النصر نجح في تسجيل سلة الفوز قبل النهاية بثواني قليلة .

وتألق في اللقاء محترف النصر الامريكي بروكس مسجلاً اكبر معدل من النقاط في المباراة بواقع 30 نقطة منها 6 ثلاثيات .

وبهذا الفوز باتت صدارة الترتيب لمصلحة النصر والاهلي طرابلس حيث خسر كل فريق مباراة واحدة