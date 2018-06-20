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انتقد نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة بيان رئيس حزب العدالة والبناء حول هجوم المجموعات التي يقودها إبراهيم الجضران على منطقة الهلال النفطي بالقول أنه لم يجد فيه ما يمكن أن يمثل أي مصلحة للوطن أو مقدراته.

وقال غوقة عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك “حاولت جاهدا معرفة أو فهم موقف رئيس حزب العدالة والبناء مما يجري في منطقة الهلال النفطي والتي يقول أنها تفرض عليه الانحياز بالكامل إلي مصلحة الوطن العليا ، فلم أجد فيما ساقه من مبررات وانتهى إليه من طلبات وما بينهما من تناقضات ما يمكن أن يمثل أو يشكّل أي مصلحة للوطن أو حماية لمقدراته”.

وأضاف “وهو أيضا يشعر بالقلق من وجود العنصر الأجنبي ضمن طرفي الصراع كما قال !! وفي نفس الوقت يطلب من الرئاسي حماية أرزاق الليبيين ولو أضطر إلي طلب المساعدة “.

وختم “موقف لا يمكن وصفه إلا بأنه صَوَّان”.

وكان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان قد المجلس الرئاسي لممارسة صلاحياته لاحتواء الأزمة في الهلال النفطي وحماية أرزاق الليبيين ولو اضطر إلى طلب المساعدة لتحقيق ذلك.

ولم يحدد صوان نوع المساعدة التي يصدها ولا الجهة التي تُطلب منها لكنه عبر عن قلقه مما قال إنه وجود “للعنصر الأجنبي ضمن طرفي الصراع؛ الأمر الذي يجعل احتواء هذه الأزمة أكثر صعوبة، وقد يتحول الصراع من المستويين المحلي والإقليمي إلى المستوى الدولي”.

وأضاف في بيان عبر صفحة الحزب الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الثلاثاء “كما نخشى أيضا من توريط المكونات الاجتماعية في هذا الصراع”.

وقال ” إن عودة الصراع مجددا بين نفس الأطراف، يفرض علينا جميعا اتخاذ موقف واضح ومنحاز بالكامل إلى مصلحة الوطن العليا، ولولا ذلك ما كنّا نود التعليق على ما جرى في الهلال النفطي؛ فموقفنا من الطرفين المتصارعين لا يحتاج توضيح”.

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