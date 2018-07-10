أخبار ليبيا 24

قامت دوريات غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي-غرب بنغازي بحملة تفتيش على المخابز التي استلمت مؤخرا كميات الدقيق المدعوم للتأكد من عدم مخالفتها لمعايير النظافة العامة والشخصية وحيازة عامليها لشهادات صحية ونقص وزن الرغيف أو الزيادة في سعره.

وقال أمر الدوريات المكلفة خالد المنفى أنهم ضبطوا العديد من المخالفات داخل هذه المخابز التي استملت 100 كيس دقيق لكل منها.

وأكد المنفي أنهم قاموا بإحالة المخالفين للتحقيق لاستكمال الإجراء ومحاسبتهم عن طريق النيابة العامة.

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