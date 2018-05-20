أخبار ليبيا24

أعلنت غرفة عمليات الكرامة لتحرير مدينة درنة التابعة للقيادة العامة أنها توفر ممرا آمنا ومعاملة قانونية لكل من يريد تسليم نفسه من الجماعات الإرهابية لتجنيب مدينة درنة ويلات الحرب.

وأكدت الغرفة بأن الوحدات المكلفة بدحر الإرهابيين في درنة لم تستهدف المنشآت الحيوية أو أية مناطق سكنية أو أماكن يتواجد بها المدنيين، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية هي من تقوم بالقصف العشوائي و تدمير تلك المقدرات.

يشار إلى أن سلاح الجو الليبي استهدف خلال غارات يوم أمس السبت غرفة عمليات الجماعات الإرهابية في درنة وتدميرها بالكامل، إضافة إلى شن غارات جوية مكثفة غربي المدينة.

وأعلنت القوات الخاصه وسرية ” شهداء عين مارة ” التابعة والمساندة للقوات المسلحة، مساء أمس السبت، بسط سيطرتها بشكل كامل على منطقة ”عرقوب بولم ” المتاخمة لمنطقة ”تمسكت ” والتي تقدمت فيها القوات الخاصه إلى أراضي ” الخجخاج ” و”كورفة الزواق” في المدخل الغربي الجنوبي من المدينة.