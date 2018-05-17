أخبار لييا24- خاص

قال مدرب الاتحاد الفرنسي غارزيتو إن الفريق عنده مشاكل على مستوى خط الهجوم والحلول التي اعتمدنا عليها هي كوامي وأحمد الزوي

وأشار غارزيتو في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي الاتحاد إلى أن الإصابة منعت كوامي من المشاركة في المباراة الأخيرة أمام الأهلي طرابلس.

وعن مباراة الديربي أمام الأهلي طرابلس، أوضح مدرب الاتحاد أن فريقه لم يقدم مستوى جيد ولكن لابد من نسيان ذلك والتفرغ للمباريات القادمة

وعبر غارزيتو عن رضاه عن نتائج الفريق بعد فوز وتعادل وأن المباراة القادمة أمام النصر ولابد للفريق من تحقيق الفوز، لافتا إلى أن الفريق قادر على مواصلة النتائج الجيدة وبالإمكان تحقيق لقب البطولة.