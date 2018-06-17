شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي غارات على مواقع وتجمعات إرهابية التابعة لجضران وسرايا الدفاع عن بنغازي و الجماعات الأجنبية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف وحتى مشارف مدينة سرت، بحسب ما قالت غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى.

و كما ناشدت غرفة العمليات المواطنيين القاطنين في المنطقة عدم الاقتراب من مواقع العدو وتجمعاتهم، ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة.

وقالت الغرفة، إن طائرات عمودية دمرت مخزنا للذخيرة في منطقة رأس لانوف فيما أكدت مصادر صحفية أن الذخيرة المتناثرة من المخزن أصابت منزلاً لعائلة الككلي قرب مخازن الذخيرة مما أدى لمقتل إمراتين و بعض الجرحى .

يذكر أن مجموعات إرهابية متحالفة يقودها أبراهيم الجضران شنت هجوماً على المدن الواقعة بخليج السدرة النفطي وسيطرت على مدينة رأس لانوف وميناء السدرة أدت إلى مقتل على الأقل 40 قتيلاً من حرس المنشات النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الليبي , و على الجهة المقابلة تتوالي وصول التعزيزات العسكرية للجيش لإستعادة السيطرة الموانئ و التحضير لهجوم واسع النطاق للقضاء على هذه الجماعات و إعادة الإستقرار لأكثر المناطق حساسية و إستراتيجة بليبيا لتركز أغلب موانئ النفط الليبي بها الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل القومي للبلاد .

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