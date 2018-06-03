أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات سلاح الجو شنت ليل الأحد غارات جوية ليلية على أهداف في مدينة درنة تابعة للجماعات الإرهابية في المدينة.

وأكدت الشعبة عبر صفحتها الرسمبة على “فيسبوك” أن الغارات استهدفت المخازن الرئيسية لأسلحة مجلس شورى درنة “المنحل” والمستشفى الخاص بالجماعات الإرهابية وتدمرها بالكامل.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن انفجارات متواصلة للأسلحة والذخائر التي كانت موجودة في المخازن الواقعة في محيط شركة الجبل في المدخل الغربي لمدينة درنة يسمع دويها.

يشار إلى أن المقدم طيار حربي جمال بن عامر نجا بعد استهداف طائرته ميغ21 تابعة لسلاح الجو الليبي بصاروخ حراري مِن قبل إرهابيي درنة تمكن من الهبوط بها في قاعدة الأبرق الجوية.