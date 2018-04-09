أخبار ليبيا 24-خاص

قال المستشار السابق لرئيس مجلس النواب للشؤون الإفريقية عيسى عبد المجيد أن مطار أم درمان العسكري في السودان يستقبل الإرهابيين القادمين من تركيا وقطر قبل تسفيرهم إلى ليبيا عبر منطقة سودانية تسمى “سوق ليبيا” في سيارات توصلهم إلى العوينات الليبية.

وأضح عبد المجيد في حوار خاص نشرته أخبار ليبيا 24 اليوم أن الإرهابيين الذين تدفع قطر والسودان أموال تسفيرهم ينقسمون بعد وصولهم إلى العوينات فجزء منهم يدخل إلى جبل عبد المالك ومنها إلى مصر وجزء يدخل إلى شمال ليبيا.

وبين ” بعد 2014 الجماعات الإرهابية بدأت تستغل الهجرة غير الشرعية، فبعد قتل وطرد وتدمير الدواعش الإرهابيين في سوريا والعراق بدؤوا في الفرار إلى تركيا ومنها إلى السودان والبعض الآخر عن طريق قطر إلى السودان أيضًا إلى مطار أم درمان العسكري”.

وكشف عن القيم المالية التي يدفعها الإرهابيون ليصلوا إلى ليبيا بالقول ” حسب معلوماتي فإن الشخص الواحد يدفع منذ انطلاقه من أم درمان حتى العوينات 25 ألف دينار ليبي، ومن العوينات حتى الكفرة 25 ألف دينار، ومن الكفرة حتى بوزريق 25 ألف دينار، ومن بوزريق أو تازربو 25 ألف إلى الشمال أي أن الشخص يدفع 100 ألف دينار حتى يصل”.

وختم بالقول “أتمنى من مجلس النواب والحكومة المؤقتة اتخاذ إجراءات وتقديم مذكرة ضد السودان لدى مجلس الأمن وتحميله ما يحدث داخل ليبيا بنغازي تحررت وستتحرر درنة في القريب العاجل لكن مع استمرار تدفق المقاتلين الأجانب سنرجع إلى المربع الأول”.