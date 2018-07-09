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أصدر عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار تعليماته للجنة المشتريات بديوان البلدية بتوفير مضخة مياه نتيجة عطل المضخة وانقطاع المياه عن سكان عمارات 7000 وحدة سكنية بمنطقتي الحدائق و الماجوري.

وذكر قسم الإعلام في بلدية بنغازي أن المجلس البلدي شدد على أن تكون المضخة الجديدة مطابقة للمواصفات الفنية لهذه المحطة.

وبناء على هذه التعليمات قام فريق من الفنيين باستلام وتركيب وتشغيل مضخة ذات قوة 30 حصان لتعود المياه للتدفق لعمارات 7000 وحدة سكنية بمنطقتي الماجوري والحدائق.

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