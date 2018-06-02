أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن الحياة في منطقة ” الفتايح ” المتاخمة لمدينة درنة من شرقها عادت بشكل طبيعي بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة.

وأكد المصدر أن أهالي المنطقة بدأوا في الرجوع إلى منازلهم بعد الإعلان عن تطهيرها من قبل القوات المسلحه الليبية بشكل نهائي من الجماعات الإرهابية في 28 مايو 2018.

وأفاد المصدر أنه لا صحة لما يشاع من أخبار حول تسليم القيادي في الجماعات الإرهابية في مدينة درنة هاشم الشلوي والمعروف بـ”بوهاشم” نفسه إلى مكافحة الإرهاب.

وأشار المصدر إلى أن بوهاشم من ضمن القيادات التي تقود المعارك ضد القوات المسلحة الليبية في المحور الغربي من المدينة.