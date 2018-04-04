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نجح استشاري جراحة العظام بمركز طبرق الطبي الدكتور إبراهيم الفاخري في إجراء عملية دقيقة و نادرة لطفل يبلغ من العمر 7سنوات من مدينة ترهونه.

وأكد المكتب الإعلامي بمركز طبرق الطبي أن الطفل كان يعاني من ” ورم ” مع تقوس العظم أجريت له عملية إزالة للورم مع تقويم للتقوس و تثبيت للبلاتين وزرع عظم حميدي في الرجل اليمنى.

وذكر الفاخري بأن الطفل “أحمد” أجريت له عملية تم أخذ جزء من الجزء العلوي للجسم ووضعها في الرجل المصابة، ووضع البلاتين للتثبيت”.

وأشار استشاري جراحة العظام إلى أن الطفل الآن في قسم العظام و بصحة جيدة وموجود تحت الملاحظة و المتابعة.