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قتل 18 إرهابيًّا من تنظيم داعش، بينهم قياديون أجانب في عملية أمنية كبيرة ومداهمات في إحدى قرى جنوب الموصل شمال العاصمة بغداد.

وأكد الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري، إن القوات العراقية قتلت يوم الثلاثاء 18 داعشيًّا في حملة مداهمة لقرية كنعوص التابعة لناحية حمام العليل على بعد نحو 20 كم جنوب مدينة الموصل.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية عثرت على مدافع وصواريخ تابعة لـداعش في قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة على الحدود مع سوريا.

ولفت مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين الإثنين، إلى أن الاشتباكات دارت بين عناصر من داعش وقوة من الجيش العراقي كانت تقوم بعمليات دهم وتفتيش شرقي قضاء الشرقاط، شمالي مدينة تكريت، موضحًا أن قوة من الجيش تعرضت إلى إطلاق نار كثيف من أحد الأودية شرقي القضاء.

وفي نفس اليوم, أفاد مصدر فى الحشد الشعبي بمقتل ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابى جنوب غربى المحافظة.

في حين ذكرت قناة عراقية عن المصدر قوله، إن قوة من اللواء ٥٦ وبعملية استباقية ونوعية تمكنت من قتل ستة دواعش ضمن كمين محكم فى قرية الحسينية التابعة لناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك.

وأضاف المصدر أنه تم استهداف عناصر التنظيم وفق معلومات استخباراتية دقيقة تم من خلالها صنع كمين لهذه المجموعة الإرهابية بالإضافة إلى هدم الوكر الذى كانوا يحتمون به.

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة تقوم بعمليات تمشيط بين فترة وأخرى للمناطق التى جرى تحريرها مؤخرًا بحثًا عن جيوب متناثرة لعناصر داعش.