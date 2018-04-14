أخبار ليبيا 24

كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة عن أن البعثة تتحاور مع التشكيلات المسلحة في ليبيا من أجل عودتها إلى الحياة المدنية.

وقال سلامة في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في مدينة الرياض بالمملكة السعودية ” بدأنا حواراً موسعاً في البعثة مع مختلف التشكيلات المسلحة في ليبيا، ونحاول معهم بحث الشروط والسبل الكفيلة بانتقالهم أو بعودتهم إلى الحياة المدنية”.

وواصل ” إجراء انتخابات دون أن تتدخل هذه التشكيلات المسلحة بها، ليس الأمر بالسهولة التي يعتقدها البعض، ولكن استعداد مختلف قادة هذه التشكيلات للدخول في هذا الحوار مع البعثة أمر جيد حيث دخلنا في عملية وضع استراتيجية لمحاولة إعادة احتكار السلاح في أيدي الدولة فحسب، من خلال إعادتهم التدريجية إلى الحياة المدنية أو انخراطهم في المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وآمل أن نتمكن من طرح هذه الإستراتيجية على مجلس الأمن الدولي في منتصف مايو المقبل”.

ورفض سلامة حالة التشاؤم حول يال الملف الليبي حيث قال أمام الاجتماع “لو كنت متشائماً لقلت إن هناك ما زال في ليبيا نحو 20 مليون قطعة سلاح في أيدي الناس، ولقلت إن دولتين تمكنتا مؤخراً من وضع اليد على باخرتين تنقلان سلاحاً جديداً إلى ليبيا التي لا تحتاج لا إلى ذخيرة ولا إلى مفرقعات ولا إلى صواريخ إضافية”.