أخبار ليبيا24- خاص

كلف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب أشرف الدوس الدرسي بالعمل على تقديم بلاغ إلى النائب العام من أجل فتح التحقيقات القانونية اللازمة حول المخالفات والتجاوزات المالية التى وردت في تقرير ديوان المحاسبة.

وشدد صالح على ضرورة محاسبة كل مخالف ومتجاوز وسارق للمال العام وفق القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن الدوس اتصل بمسؤول التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور بالخصوص ووفق القانون أعتبر ذلك بلاغا قانونيا.

وأوضح المريمي أنه سيتم فتح تحقيقات حول ماورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات مالية

يشار إلى أن ديوان المحاسبة في مدينة طاربلس أصدر تقريره العام لعام 2017 الذي بين تجاوزات واختلاسات وتلاعب في المال العام بمبالغ قاربت الـ 277 مليار دينار ليبي.