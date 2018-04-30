أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأحد، كافة أبناء الشعب الليبي، بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة.

وأوضح صالح، خلال حوار أجرته صحيفة المرصد، أنه من الصعب الوصول الى اتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب ، وما يجب أن يتم هو انتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب وأزماته.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه سيعرض فكرة الانتخابات على مجلس النواب وهذا مطلب شعبي، وسأدعو النواب لمناقشة مسألة الانتخابات والبث فيها ومناقشة قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بالخصوص .

ونوه صالح إلى أن المبعوث الأمم غسان سلامة اخبرني ان كل الاستطلاعات في ليبيا يرغب منها المواطنون بالتوجه للانتخابات وهناك توجه دولي وأممي داعم للتوجه للانتخابات في ليبيا كحل للازمة.

وقال عقيلة صالح خلال الحوار، “يجب التعجيل في التوجه للانتخابات الرئاسية لكي نجنب البلاد مزيد من الانقسام، لأن مجلس النواب ومجلس الدولة تأخرا في الوفاء بالتزاماتهما وأنا شخصياً اؤيد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام”.

وأضاف الوقت لا يسعفنا لاجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أو تشكيل حكومة جديدة والمخرج هو الانتخابات في شهر سبتمبر القادم وسنتجه لتكليف المفوضية العامة للاستعداد للاستحقاق الانتخابي واعطاء الناس فرصة للترشح والاستعداد .

وعن لقاءه مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشر، أكد رئيس مجلس النواب أن زيارته إلى للمغرب كانت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي تزامنت مع زيارة خالد المشري الذي دعاه رئيس المجلس الاستشاري المغربي وما جمعه مع المشري هو وجبة عشاء اقامها وزير خارجية المغرب ولم تكن للتفاوض.

وأشار إلى أن وزير خارجية المغرب سأل عن مستقبل الاتفاق السياسي فقلت ان مجلس النواب له ثوابت محددة منها تعديل الرئاسي واحترام مقررات مجلس النواب ، فيما وعد خالد المشري بالاستجابة ولكن مصلحة ليبيا والاتجاه الدولي الآن هو أن من مصلحة البلاد بالتوجه للإنتخابات الرئاسية ثم البرلمانية.