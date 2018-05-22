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فى كلمة وصفت بأنها كلمة مصارحة جريئة أدلى بها اليوم الثلاثاء من طبرق، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن ولاية مجلس النواب ستنتهي بعد شهرين وأن المجلس فشل فى كل ماهو مطلوب منه ولم يعد أمامه إلا التوجه لانتخابات برلمانية جديدة ورئاسية وفقاً لقرار المجلس 5/2014 بشأن انتخاب رئيس للبلاد.

وأكد صالح أن جلسة المجلس التى عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق خصصت لمناقشة بيان النواب الذين طالبوا بعودة مجلس النواب إلى مقره الرسمي في مدينة بنغازي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.

واعتبر رئيس المجلس أن بيان النواب كان من المفترض أن يقدم للمجلس كمقترح موجه له حتى يتشاور بشأنه جميع الأعضاء ليقرروا العودة إلى مدينة بنغازي، مرجعاً ذلك إلى أن قرار عمل المجلس في طبرق اتخذ من قبل جميع النواب حتى تتهيأ الظروف للعمل في بنغازي.

وأعرب صالح عن أسفه لعدم حضور النواب الذين طالبوا بالانتقال إلى بنغازي خلال جلسة اليوم ، معتبراً أن عدم حضورهم يدل على أن طلبهم غير جدي والمقصود به تعطيل عمل المجلس وأن طلبهم سيؤجل النظر فيه حتى يتواجد جميعهم وخاصةً المطالبين بنقل المجلس إلى بنغازي ليقدموا حججهم.

وفي سياق منفصل وجه رئيس المجلس حديثه للنواب قائلاً :” الأمر الثاني النواب كل المجالس المنتخبة في العالم لها مدة معينة إذ حددت في 4 سنوات يلتزم بـ 4 سنوات يعني كل مدة معينة يتم تغيير المجلس ، أما نحن فتبقى لنا شهرين وتنتهى مدة مجلس النواب علينا الانتقال لانتخاب مجلس جديد لأننا حقيقةً لم نقدم شيء لهذا البلد بسبب غياب النواب بدون عذر مقبول وهم موجودين في فنادق طرابلس وكل المدن الليبية ولم يأتوا إلى هنا إلا لاستلام رواتبهم وهذا أمر غير مقبول”.

وطالب صالح أعضاء مجلس النواب بالاتجاه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وأن يقوموا باتخاذ القرارات والقوانين اللازمة لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي لا مفر منه ، مبيناً بأنه عندما يتحمل المجلس مسؤولياته قبل انتهاء مدته المحددة ينتخب رئيس للدولة ينتهى الحديث عن الشرعية وتتوحد المؤسسات ويتوحد الجيش ويتفرغ مجلس النواب إلى مهامه وتتفرغ السلطة التنفيذية لحل مشاكل المواطن من توفير السيولة وحل مشكلة البطالة وغيره .

وأضاف :” لأنه حقيقةً اذا لم نقم بشيء بدل من أن نخرج من هذا المجلس اذكياء سنخرج من هذا المجلس بغير ذلك ونتمنى الا نصل الى هذا” .

وانتقد عقيلة صالح أداء المجلس خلال المدة الماضية قائلاً :” مجلس النواب لم يستطيع أن يقر قانون الاستفتاء رغم إتمام دراسته وهناك شبه توافق عليه من الحاضرين وقتها لكن كما تعلمون يريد اغلبية معينة لكن الكثر من النواب لم يحضرو لان الكثيرين للاسف لا يريدون ان تخرج البلد من هذه الفوضى وهذا المنزلق لم يحضروا للرفض ولم يحضروا للقبول وبالتالي لن يصل مجلس النواب الى قرار انتخاب رئيس مجلس رئاسي من رئيس ونائبين للاسف انه حتى بعد أن قرر مجلس النواب إختيار رئاسي برئيس ونائبين مزال البعض يتحدثون عن استمرار المجلس الرئاسي الحالي”.

وقال “نحن لم نقر لا قانون استفتاء ولا قانون انتخابات ولا طبقنا الإعلان الدستوري الواضح والصريح الذي يقر أن الشعب ينتخب رئيسه، وطبقاً لقراركم رقم 5 / 2014 بأن نستمر في السلطة حتى يحين وقت انتخاب الرئيس المؤقت ويبدو أن هذه العملية لن تحين حتى يوم القيامة”.

وطالب المستشار صالح بتدارك أن يكون المجلس لم يقم بشيء للبلاد واتخاذ قرارات حاسمة لمصلحة البلاد، مبيناً بأن المجتمع الدولي يدعم الذهاب إلى الانتخابات وأن الانتخابات تريد بعض التشريعات رغم أن انتخاب الرئيس المؤقت لا يحتاج الى أي تشريع لأن الإعلان الدستوري حدد شروط الرئيس وصلاحياته من عدد الذين ينتخبونه وحتى طريقة الانتخابات.

وعدد صالح في ختام كلمته الخيارات المتوفرة الآن أمام النواب والتى تمثلت إما أن يستطيعوا أن يُقروا قانون الاستفتاء أو أن يشكلوا مجلس رئاسي جديد أو الاتجاه الى انتخاب رئيس ، مبينا بأنهم إذا لم يستطيعوا لأى من تلك الخيارات يجب أن يقولوا للشعب بأن ينتخب برلمان جديد عسى أن يكون فيه خير للبلاد .