أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وكيل عام وزارة الصحة والمكلف ‎بمهام تسيير الوزارة سعد عقوب، مديري المرافق الصحية والقطاع الصحي بدرنة بضرورة الحفاظ علي الممتلكات والمعدات الطبية والصحية بالتنسيق مع مديرية الأمن بالمدينة و إعادة تفعيل كافة المنشآت الصحية بعد إعلان تحرير مدينة درنة وتقديم الخدمة الصحية والطبية والرعاية الصحية الأولية للمرضى والمترددين .

ودعا وكيل عام وزارة الصحة ومدير مستشفى الوحدة التعليمي ومدير ادارة الخدمات الصحية درنة بوضع خطة لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة بداية من منطقة الفتائح شرقآ والساحل الشرقي وباب طبرق وشيحا الغربية وحي السلام وصولا إلى المركز الصحي دار السلام غربا .

وأشاد عقوب بجهود ‎ المستشفيات المجاورة لمحيط مدينة درنة والكوادر الطبية، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية في مدينة درنة سوف تتحسن بشكل كبير بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة ومديرية أمن درنة.

وأشار وكيل عام وزارة الصحة والمكلف ‎بمهام تسيير الوزارة، إلى أن المرافق الصحية بمدينة درنة لم تتضرر وستعود للخدمة بشكل اعتيادي قريبا .

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