أخبار ليبيا 24

دعا وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب مديرية أمن درنة والأجهزة الأمنية المساندة للقوات المسلحة إلى حماية المنشآت الصحية والأطقم الطبية الوطنية والأجنبية من التعدي عليها وتأمينها بصورة فعالة .

كما طالب عقوب المكلف بمهام تيسير الوزارة مدراء المرافق الصحية بالمناطق المحررة والمواطنين بالحفاظ علي المرافق الصحية،

وأهاب بهم بالتعامل مع تلك المرافق بحرص حتى لا يتأثر المواطن بتأخر في فترة تقديم الخدمة والرعاية الصحية الأولية.

وأكد على ضرورة التعامل الجيد مع المرضي والمصابين ، والعمل على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بعلاجهم في أسرع وقت، بجانب توفير سبل الراحة للمترددين على المراكز، والمرافق الصحية، وأن تكون بحالة جهوزية كاملة لاستقبال المراجعين والمرضى والعمل على مدار الساعة لاستيعاب الضغط الكبير مع ضرورة زيادة الكادر الطبي لاختصار فترات الانتظار الطويلة.

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