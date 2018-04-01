أخبار ليبيا24

عصابات أجنبية تجوب الصحراء في الجنوب الليبي تقطع الطريق على المواطنين تسرق سياراتهم وممتلكاتهم تقتل من يرفض الانسياق وراءها تختطف آخرين وتطالب بالأموال نظير إطلاق سراحهم.

اجتمعت هذه العصابات المختلفة المتفقة على هدف واحد هو القتل والخطف والسرقة وترويع المواطنين المسافرين عبر تلك الطرق والبقاع التي بالكاد تجد فيها الحياة والحركة.

وبعد صولات وجولات في فيافي الصحراء القاحلة، ومعارك طاحنة وكر وفر تدفع كتيبة سبل السلام هجمات ومغامرات هذا العدو الذي تجرأ ودخل إلى الأراضي الليبية عابثًا بأمنها وأمن أبنائها.

واختطفت هذه العصابات منذ 17 يوم تقريبًا عدد 13 شخصًا من سائقي الشاحنات كانوا في طريقهم إلى دولة السودان وطلبوا مبلغ 100 ألف دينار مقابل كل شخص يطلق سراحه.

باغتتهم كتيبة “سُبل السلام” في مدينة الكُفــرة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ودخلت عليهم في أوكارهم مجتازة الحدود الليبية وبعداشتباكات ومواجهات مسلحة قتل 4 من العصابة وأسر 2 وتمكنت الكتيبة من تحرير 8 مخطوفين فيما قامت العصابة بالفرار بالباقين من الرهائن.

وبعد مفاوضات مع العصابة الخاطفة عقب التواصل معهم لأكثر من 4 أيام متواصلة تم الاتفاق على تبادل المخطوفين بالأسرى، وأطلق على إثر هذه المفاوضات ليلة البارحة توفيق الأبعج – عبدالسلام بوغزيل – باسط بوزيد – أحمد بوزيد – و سليمان رضوان بوسحنون وكلهم من مدينة بنغازي.

واسُتقبل المخطوفين المفرج عنهم ليل أمس السبت من قبل ذويهم ورفاقهم وآمر الكتيبة عبدالرحمن هاشم عند بوابة السد الشمالية لمدينة الكفرة.