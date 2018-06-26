أخبار ليبيا 24 – خاص

خاطب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرج سعيد الحاسي، في رسالة حصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منها، عدداً من الشركات النفطية العاملة في ليبيا طالباً منها إخطار الشركاء الأجانب بصورة رسمية بأن المؤسسة تتعهد باحترام والالتزام بكل الاتفاقيات والعقود التي سبق إبرامها والتي لا تتعارض مع التشريعات الليبية.

وطلبت المؤسسة كل من شركات الخليج العربي للنفط، شركة الزويتينة للنفط ، شركة سرت إنتاج النفط، شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شركة البريقة لتسويق النفط والغاز وشركة فنتر سهال ليبيا نفط أن تخطر الزبائن والعملاء والمقاولين من وطنيين وأجانب بأن المؤسسة تتعهد باحترام والالتزام بكل الإتفاقيات والعقود التي سبق إبرامها والتي لا تتعارض مع التشريعات الليبية .

وأوعز تلك الشركات بإعداد التقارير عن خطط العمل والمعوقات التي تعترض تنفيذ نشاطات حالة المواقع الإنتاجية من معدات وممكنات العمل كل حب نشاطه، نشاط الاستكشاف من مسوحات سيزامية وحفر إستكشافي وتحديدي، أنشطة الحفر التطويري ومشاريع تطوير الحقول المستكشفة في وقت سابق، برامج وخطط عمليات زيادة الإنتاج بالمكامن وعمليات الإسترداد الإضافي، وحالات توقف عمليات الصيانة الرئيسية للمجمعات النفطية والمصافي كذلك الوضع القائم للمخازن وصهاريج تخزين النفط الخام .

كما دعا الحاسي تلك الشركات إلى إبلاغ العاملين الواقعين تحت نطاق إشرافها بـ”أنهم هم عماد وأساس هذه الصناعة النفطية وأن المؤسسة الوطنية للنفط تحثهم على مواصلة وبذل الجهد لضمان تسيير العمل”.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المتواجدة في بنغازي فرج الحاسي قد كشف لأخبار ليبيا 24 عن ما سماه بـ”العناوين العريضة” للمؤسسة التي قررت القيادة العامة للجيش الليبي تسليمها المنشآت النفطية.

وقال الحاسي لمراسلنا أن أول هذه العناوين العريضة سيكون احترام العقود النفطية المبرمة مع مؤسسة النفط المتواجدة في طرابلس ، وخص فقط تلك التي سماها بـ”العقود غير المشبوهة.

وشدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أن الموانئ التي تعمل الآن تحت ادراته وهي “راس لانوف والزويتينة الواقعين في منطقة الهلال النفطي وميناء الحريقة في طبرق”، ولم يذكر مينائي البريقة والسدرة وهو أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا.

وأفصح الحاسي عن جولة يقوم بها لعدد من الشركات النفطية بدأها اليوم بزيارة شركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي، مبيناً أنه خلال الأيام القادمة سيقوم بزيارة مدينة طبرق حيث ستكون له جولة بميناء الحريقة النفطي” .





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