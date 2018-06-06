أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة اليوم الأربعاء أن عدد من القيادات الإرهابية في المدينة تم رصدها أثناء المشاركة في المواجهات ضد القوات المسلحة في منطقتي شيحا الغربية والشرقية.

وأضاف المصدر أن من أبرز العناصر والقيادات الإرهابية التي تم رصدها هم أنيس مكراز وعصام الحرير وفرج عبدالله العرج، وأجويدة بوجلدين، ووليد الشعلالي، وأجويدة رجب الشاعري، وأبوبكر أشقليف، والإرهابي المصري عمر رفاعي سرور .

وأوضح المصدر أنه تم أيضًا رصد مجموعة من الإرهابيين في منطقة المغار في وسط المدينة وهم المتحدث باسم شورى درنة “المنحل” محمد المنصوري الشهير بـ “الديسكا” و المتحدث السابق للمجلس حافظ مفتاح الضبع، وسجين غوانتانمو السابق سفيان بن قمو والإرهابي أبوعمر التونسي.

يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية تمكنت الأربعاء من توسيع مناطق سيطرتها في مدينة درنة حيث سيطرت على الساحل “كورنيش المدينة” بداية من “مخازن السلع التموينية ” ومرورا عبر منطقة”قروض امبخ – حي السلام” إلى عمارات ومقر شركة الجبل سابقًا، إضافة إلى السيطرة الكاملة على منطقة شعبية غازي ومصرف الجمهورية إلى فندق الخضار والمعروف “سوق الوادي” ومستشفى الهريش إلى شارع الفنار.

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