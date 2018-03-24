أخبار ليبيا 24 – خاص

أوقفت لجنة العقوبات بالإتحاد الليبي لكرة القدم، مساعد مدرب فريق التعاون عبد السلام عبد الحفيظ لعامين على خلفية أحداث صاحبت مباراة التعاون والهلال والمنتهية بالتعادل 1-1 .

وقال عبد السلام عبد الحفيظ “تمت معاقبتي بعد الإعتراض على حكم المساعد فتحي الجيلاني لاحتسابه تسلل على فريقي فقام الحكم بالتعدي عليا بألفاظ غير إخلاقية “.

وأضاف مساعد مدرب فريق التعاون، في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن العقوبة ظالمه وأن نادي التعاون قدم طعن فيها .

يشار إلى أن لجنة العقوبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم سبق وأن عاقبت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي رفيق علي خلفية احجاجاته على حكم مباراة فريقة أمام الأهلي طرابلس .